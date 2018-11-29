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Главная / Аналитикам / Аналитика / Цель до конца текущего года 67 - 68 руб./долл., при этом мы не исключаем прорывы вплоть до 70 рублей - "Аналитика Онлайн"
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29 ноября 2018 года 14:55
Цель до конца текущего года 67 - 68 руб./долл., при этом мы не исключаем прорывы вплоть до 70 рублей - "Аналитика Онлайн"
"Сегодня утром на торгах Московской бирже за доллар дают 66 рублей 67 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 90 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2395 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться в районе 59 долларов за баррель, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap подскочил выше 4000 долларов. Падение американского доллара на Форекс, предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина это позитив для отечественной валюты. Вполне вероятно, что неделю мы закончим на оптимистичной ноте для рубля. Однако итоги предстоящей встречи двух президентов, может стать поводом для распродажи рубля на российском валютном рынке уже вначале следующей недели. Тем более что текущие позитивные новости имеют локальное влияние на российский валютный рынок. В более долгосрочной перспективе нас ожидает снижение рубля и связано это во многом с заявлением Эльвиры Набиуллиной. Она заявила, что Банк России может вернуться к покупкам валюты для Минфина уже в январе. Этот вопрос будет рассмотрен на предстоящем заседании ЦБ, которое состоится 14 декабря. В этих условиях наши прогнозы по доллар/рублю остаются без изменений. Мы уже ранее говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Цели до конца текущего года 67 - 68, при этом мы не исключаем прорывы вплоть до 70 рублей. Однако такие прорывы могу носить, скорее, одномоментный характер".
- AON_Отчет Глеба Задоя по рынку Форекс от 29 ноября 2018 г.docx (Размер - 13kb)
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