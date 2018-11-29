На рынке нефти сохраняется неопределенность - БКС

По-прежнему сохраняется неопределенность на ключевом для нас нефтяном рынке, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Уже 10 недель подряд увеличиваются запасы нефти в США, а добыча остается на рекордных уровнях, усиливая риск профицита предложения. Нефть в рублях торгуется ниже важного рубежа в 4000 рублей. Но это не помешало Индексу Московской Биржи в четверг стартовать в зелёной зоне. В пользу быков сработал положительный новостной фон, который сформировался по итогам среды. Индексы США закрылись в плюсе, S&P500 прибавил 2,3%. В частности, отличились цифровые гиганты: Apple и Alphabet подорожали на 3,5% и 3,7% соответственно, а Amazon на 4,6%. Рост американского IT придал динамики нашему локальному лидеру в данной сфере - компании Yandex, которая дорожает более чем на 1,5%.

Волна международного подъема была спровоцирована вчерашней мягкой риторикой со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Было озвучено, что ставка близка к нейтральному уровню. Рынок воспринял высказывания Пауэлла как сигнал к смягчению монетарной политики. На этом фоне снизился индекс доллара, а инвесторы стали охотней заходить в рисковые активы.

Другим положительным драйвером, по мнению эксперта, послужила вчерашняя публикация агентством Bloomberg рейтинга развивающихся экономик. Большим сюрпризом стал резкий скачок в рейтинге России - переместилась на второе место, обогнав Китай. Теперь пятерка лидеров выглядит следующим образом: Малайзия, Россия, Китай, Филиппины и Колумбия. Успех нашей страны объясняется высокой оценкой финансовой устойчивости РФ, включая объем отечественного золотовалютного резерва и состояния текущего счета.

Теперь всё внимание будет приковано к предстоящему саммиту G20 в Аргентине, который стартует уже завтра. Мировой рынок, прежде всего, интересует встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

"Угроза нарастания торгового конфликта между США и Китаем - одна из наиболее острых тем для глобального инвестора, - обращает внимание Александр Бахтин. - Любые признаки смягчения или, наоборот, обострения противостояния по итогам переговоров будут активно отыграны фондовыми площадками. Китайские инвесторы в преддверии встречи настроены, скорее, негативно, что нашло отражение в отрицательной динамике Гонконгского и Шанхайского индексов. В случае эскалации конфликта в первую пострадают товарные площадки и рынки развивающихся стран".

Вторым ключевым моментом саммита для отечественного рынка станут переговоры Путина и Трампа. Здесь не ожидается каких-то прорывных договоренностей, но любая положительная риторика будет отыграна плюсом. Эксперт "БКС Премьер" полагает, что до конца недели Индекс Московской Биржи займет выжидательную позицию, и при отсутствии негативных сигналов завершит неделю вблизи текущих уровней.