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29 ноября 2018 года 15:47
На рынке нефти сохраняется неопределенность - БКС
По-прежнему сохраняется неопределенность на ключевом для нас нефтяном рынке, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Уже 10 недель подряд увеличиваются запасы нефти в США, а добыча остается на рекордных уровнях, усиливая риск профицита предложения. Нефть в рублях торгуется ниже важного рубежа в 4000 рублей. Но это не помешало Индексу Московской Биржи в четверг стартовать в зелёной зоне. В пользу быков сработал положительный новостной фон, который сформировался по итогам среды. Индексы США закрылись в плюсе, S&P500 прибавил 2,3%. В частности, отличились цифровые гиганты: Apple и Alphabet подорожали на 3,5% и 3,7% соответственно, а Amazon на 4,6%. Рост американского IT придал динамики нашему локальному лидеру в данной сфере - компании Yandex, которая дорожает более чем на 1,5%. Волна международного подъема была спровоцирована вчерашней мягкой риторикой со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла. Было озвучено, что ставка близка к нейтральному уровню. Рынок воспринял высказывания Пауэлла как сигнал к смягчению монетарной политики. На этом фоне снизился индекс доллара, а инвесторы стали охотней заходить в рисковые активы. Другим положительным драйвером, по мнению эксперта, послужила вчерашняя публикация агентством Bloomberg рейтинга развивающихся экономик. Большим сюрпризом стал резкий скачок в рейтинге России - переместилась на второе место, обогнав Китай. Теперь пятерка лидеров выглядит следующим образом: Малайзия, Россия, Китай, Филиппины и Колумбия. Успех нашей страны объясняется высокой оценкой финансовой устойчивости РФ, включая объем отечественного золотовалютного резерва и состояния текущего счета. Теперь всё внимание будет приковано к предстоящему саммиту G20 в Аргентине, который стартует уже завтра. Мировой рынок, прежде всего, интересует встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. "Угроза нарастания торгового конфликта между США и Китаем - одна из наиболее острых тем для глобального инвестора, - обращает внимание Александр Бахтин. - Любые признаки смягчения или, наоборот, обострения противостояния по итогам переговоров будут активно отыграны фондовыми площадками. Китайские инвесторы в преддверии встречи настроены, скорее, негативно, что нашло отражение в отрицательной динамике Гонконгского и Шанхайского индексов. В случае эскалации конфликта в первую пострадают товарные площадки и рынки развивающихся стран". Вторым ключевым моментом саммита для отечественного рынка станут переговоры Путина и Трампа. Здесь не ожидается каких-то прорывных договоренностей, но любая положительная риторика будет отыграна плюсом. Эксперт "БКС Премьер" полагает, что до конца недели Индекс Московской Биржи займет выжидательную позицию, и при отсутствии негативных сигналов завершит неделю вблизи текущих уровней.
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29 ноября 2018 года 18:41
Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер
"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:25
Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer
Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за... читать дальше
.29 ноября 2018 года 12:02
Нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду - "Нордеа Банк"
"В ходе вчерашних торгов фьючерсные контракты на нефть снова продемонстрировали снижение: котировки на Brent опустились до отметки $59.09/bbl, а контракты на WTI - до $50.31/bbl. В среду игроки ожидали выхода данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов, предполагая увеличение запасов нефти менее... читать дальше
.29 ноября 2018 года 10:59
"Доллар потерял 0.9% после выступления Пауэлла, главы ФРС, вчера вечером, - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Он отметил, что "в настоящий момент ставки находятся вблизи нейтральных уровней", что было воспринято как существенный сдвиг в риторике по сравнению с... читать дальше
.29 ноября 2018 года 10:30
"Цены на нефть находятся около равновесного уровня 60 долл./барр., и их дальнейшая динамика будет зависеть от решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи в 2019 году. Сейчас инвесторы оценивают вероятность принятия такого решения и аккумулируют позиции в преддверии саммита ОПЕК, и это усиливает... читать дальше
.29 ноября 2018 года 09:45
Рынок жилья в США достиг пика, и его замедление означает снижение роста американской экономики - Saxo Bank
Геополитические события, происходившие в последние месяцы в Вашингтоне, Лондоне и Пекине, привлекали огромное внимание, а другие аналитические показатели - особенно рынок недвижимости США - оказались забыты, подчеркивает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Однако... читать дальше
.29 ноября 2018 года 09:10
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно в четверг, Япония в плюсе. Нефть дорожает после снижения до минимума за год в среду, Brent - $59,16 за баррель. читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:20
"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря.... читать дальше
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