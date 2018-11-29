Сохраняется высокая вероятность ослабления рубля в ближайшие недели - Банк "Санкт-Петербург"

"Курс рубля не закрепился выше 67 руб./долл. и остается стабильным. При этом внешние условия продолжают ухудшаться,

так нефть Brent торгуется ниже $58/барр., риск санкций растет вслед за эскалацией украинского конфликта, а ЦБ планирует вернуться к покупкам валюты на рынке в начале следующего года. Таким образом, сохраняется высокая вероятность ослабления рубля в ближайшие недели", - считают в Банке "Санкт-Петербург".