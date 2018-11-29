Рост капитальных инвестиций в РФ по-прежнему обеспечивается за счет крупных компаний - Dukascopy Bank SA

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!" заявил, что нынешние темпы роста экономики страны недостаточны для кардинального повышения уровня жизни ее граждан. "Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, понимаем это. Для того, чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития. Мы ставим перед собой задачу выйти на темпы роста выше мировых", - цитирует ПРАЙМ президента. При этом он отметил, что бизнес РФ наращивает вложения в развитие, несмотря на попытки внешнего давления и внутренние трудности. "Несмотря на попытки внешнего давления и известные внутренние трудности, отечественный бизнес выстраивает долгосрочные планы наращивать вложения в развитие", - пояснил Путин и добавил, что "объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов, их позитивный настрой - важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим".

"Мы склонны скептически относиться к росту деловой уверенности и инвестиционного оптимизма, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - По нашим оценкам, более 80% прямых инвестиций в бизнес являются государственными и относятся к компаниям с государственным участием. Основная доля частных инвестиций приходится на инфраструктурные проекты, большая часть из которых осуществляется в рамках ГЧП. Безусловно, основными инвесторами в бизнес являются крупные компании, а это автоматически снижает долю среднего и малого бизнеса в ВВП. С одной стороны, это помогает сохранить инфляцию в пределах таргета, определенного ЦБ еще в начале года (в коридоре 3,5 - 4%), однако возросшая волатильность рубля на фоне снижения общемировых цен на нефть, вялый экономический рост во втором и третьем квартале и по факту снижение реально располагаемых доходов россиян на 0,2% год к году являются негативными факторами. Увеличение НДС до 20% и сохранение ключевой ставки на уровне 7,25% также в среднесрочной перспективе негативно скажутся на экономическом росте, так как жесткая монетарная политика ЦБ, а также продолжающаяся чистка финансового сектора негативно влияют на развитие инвестиционной активности".