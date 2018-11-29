Геополитические риски для рубля и российских активов сохраняются - "Нордеа Банк"

Рубль сдержанно укрепляется в основных валютных парах в ходе утренних торгов четверга. На текущий момент внешний фон для российской валюты можно охарактеризовать как нейтральный, полагают аналитики "Нордеа Банка". Несмотря на то, что интерес к валютами развивающихся рынков подрастает на фоне ослабления доллара США, общая неопределенность от предстоящей встречи лидеров Большой двадцатки сохраняется и ограничивает потенциал роста аппетита к рисковым активам. Доллар США перешел к снижению по широкому фронту на Forex накануне вечером, после того как глава ФРС Джером Пауэлл выступил с комментариями относительно перспектив проведения дальнейшей политики американским регулятором. Рынки расценили сделанные заявления как сигнал к тому, что ФРС может взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году.

"Геополитические риски для рубля и российских активов сохраняются, - констатируют специалисты банка. - С одной стороны, по сообщениям российских СМИ, Евросоюз пока не рассматривает новые санкции против РФ, высказываясь за более прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий. С другой стороны, накануне председатель комитета палаты представителей США по международным делам не исключил возможность введения новых санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Возможно, ситуация сможет получить больше ясности после саммита в Буэнос-Айресе, где встретятся лидеры Большой двадцатки. В целом стоит отметить, что потенциал укрепления рубля по-прежнему выглядит ограниченным на фоне повышенных санкционных рисков и сохранения негативных настроений на нефтяном рынке. Также одним из факторов, ограничивающих потенциал роста рубля, выступает ожидаемое возвращение Банка России на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила. Накануне Э. Набиуллина на форуме ВТБ "Россия зовет!" сообщила о том, что Банк России может возобновить покупки валюты для Минфина 15 января при сохранении текущей ситуации на рынках. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.2-67.2".