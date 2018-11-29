Нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду - "Нордеа Банк"

"В ходе вчерашних торгов фьючерсные контракты на нефть снова продемонстрировали снижение: котировки на Brent опустились до отметки $59.09/bbl, а контракты на WTI - до $50.31/bbl. В среду игроки ожидали выхода данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов, предполагая увеличение запасов нефти менее чем на 1 млн баррелей. Однако вышедшие данные показали более высокие результаты роста запасов: за неделю они увеличились на 3.58 млн баррелей, что соответствует опубликованным за день до этого данным Американского института нефти (API), свидетельствовавшим об увеличении нефтяных запасов на 3.45 млн баррелей. В результате, нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду. Тем не менее, вчера президент России заявил о том, что российская сторона готова обсуждать сокращение нефтедобычи с другими производителями нефти, добавив, что цена на нефть в районе $60/bbl является справедливой и устраивает Россию. Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии заявил о неготовности саудитов поддержать баланс на рынке нефти в одиночку, отметив важность согласованного сокращения добычи сырья между членами ОПЕК+. Таким образом, в ближайшее время рынок будет ждать сигналов от встреч лидеров стран России, Саудовской Аравии и США на саммите G20, а также решения стран-производителей нефти, которое должно быть принято в рамках встреч ОПЕК и ОПЕК+ 5-7 декабря", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".