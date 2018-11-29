Сегодня российская валюта может укрепиться до 66.00-66.50/USD - РФПИ

"Большую часть дня вчера изменения курсов основных ЕМ валют были разнонаправленными, рубль торговался с понижением до 0.5% к USD в диапазоне 66.80-67.50/USD. Одной из основных причин для снижения были цены на нефть, отступившие к отметкам US$59.00/брл c более чем US$61/брл в начале дня. Частично снижение рубля связывали и с заявлениями главы ЦБ о возобновлении покупок валюты в 2019г. по бюджетному правилу. Но это не выглядело так, учитывая умеренное снижение рублевой цены на нефть. Все изменилось вечером после слов главы ФРС: обвал доллара укрепил ЕМ валюты и рубль в том числе. Сегодня рост, вероятно, продолжится, и российская валюта может укрепиться до 66.00-66.50/USD", - отмечают в РФПИ.