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Главная / Аналитикам / Аналитика / После окончания налогового периода рублевый рынок станет более ликвидным, а предложение валюты заметно спадет - Оргбанк
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29 ноября 2018 года 11:39
После окончания налогового периода рублевый рынок станет более ликвидным, а предложение валюты заметно спадет - Оргбанк
Курс рубля по отношению и к доллару, и к рублю пульсирует с амплитудой более 50 копеек, указывает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. К этому процессу также оказалось причастно и колебание доллара к евро более чем на фигуру. Но в результате более сильные негативные факторы вывели российскую валюту на максимальные за последние две недели значения. Доллар закрепился выше 67, а евро выше 76 рублей за единицу. Последние два дня этой недели и предстоящая неделя последнего месяца уходящего 2018 года также ожидаются не менее захватывающими. После окончания налогового периода рублевый рынок станет более ликвидным, а предложение валюты заметно спадет. Большие надежды некоторые игроки возлагают на предстоящую встречу стран ОПЕК+ в Вене. Очевидно, что основные экспортеры нефти попытаются оседлать безудержно галопирующие вниз нефтяные котировки. "Ситуация осложняется еще тем, что нефтяной рынок подошел к "мертвому кресту", ободряющему "медведей", - указывает эксперт Оргбанка. - И для того, чтобы охладить их пыл, участникам встречи необходимо единогласно принять четкие выверенные решения по сокращению предложения, что, в общем, в сложившейся ситуации проблематично. Также не стоит забывать раскручиваемую в СМИ тему встречи Путина и Трампа в Аргентине в ходе саммита G20, которая может задать вектор котировкам рубля на предстоящие дни".
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29 ноября 2018 года 18:41
Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер
"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:47
.29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:25
Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer
Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за... читать дальше
.29 ноября 2018 года 12:02
Нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду - "Нордеа Банк"
"В ходе вчерашних торгов фьючерсные контракты на нефть снова продемонстрировали снижение: котировки на Brent опустились до отметки $59.09/bbl, а контракты на WTI - до $50.31/bbl. В среду игроки ожидали выхода данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов, предполагая увеличение запасов нефти менее... читать дальше
.29 ноября 2018 года 10:59
"Доллар потерял 0.9% после выступления Пауэлла, главы ФРС, вчера вечером, - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Он отметил, что "в настоящий момент ставки находятся вблизи нейтральных уровней", что было воспринято как существенный сдвиг в риторике по сравнению с... читать дальше
.29 ноября 2018 года 10:30
"Цены на нефть находятся около равновесного уровня 60 долл./барр., и их дальнейшая динамика будет зависеть от решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи в 2019 году. Сейчас инвесторы оценивают вероятность принятия такого решения и аккумулируют позиции в преддверии саммита ОПЕК, и это усиливает... читать дальше
.29 ноября 2018 года 09:45
Рынок жилья в США достиг пика, и его замедление означает снижение роста американской экономики - Saxo Bank
Геополитические события, происходившие в последние месяцы в Вашингтоне, Лондоне и Пекине, привлекали огромное внимание, а другие аналитические показатели - особенно рынок недвижимости США - оказались забыты, подчеркивает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Однако... читать дальше
.29 ноября 2018 года 09:10
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно в четверг, Япония в плюсе. Нефть дорожает после снижения до минимума за год в среду, Brent - $59,16 за баррель. читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
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