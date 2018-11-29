После окончания налогового периода рублевый рынок станет более ликвидным, а предложение валюты заметно спадет - Оргбанк

Курс рубля по отношению и к доллару, и к рублю пульсирует с амплитудой более 50 копеек, указывает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. К этому процессу также оказалось причастно и колебание доллара к евро более чем на фигуру. Но в результате более сильные негативные факторы вывели российскую валюту на максимальные за последние две недели значения. Доллар закрепился выше 67, а евро выше 76 рублей за единицу.

Последние два дня этой недели и предстоящая неделя последнего месяца уходящего 2018 года также ожидаются не менее захватывающими. После окончания налогового периода рублевый рынок станет более ликвидным, а предложение валюты заметно спадет. Большие надежды некоторые игроки возлагают на предстоящую встречу стран ОПЕК+ в Вене. Очевидно, что основные экспортеры нефти попытаются оседлать безудержно галопирующие вниз нефтяные котировки.

"Ситуация осложняется еще тем, что нефтяной рынок подошел к "мертвому кресту", ободряющему "медведей", - указывает эксперт Оргбанка. - И для того, чтобы охладить их пыл, участникам встречи необходимо единогласно принять четкие выверенные решения по сокращению предложения, что, в общем, в сложившейся ситуации проблематично. Также не стоит забывать раскручиваемую в СМИ тему встречи Путина и Трампа в Аргентине в ходе саммита G20, которая может задать вектор котировкам рубля на предстоящие дни".