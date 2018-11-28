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28 ноября 2018 года 19:00
Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике - ИК "Велес Капитал"
В среду утром, как и днем ранее, рубль открылся укреплением и оказался ниже 67 в паре с долларом, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Однако преимущество отечественной валюты было совсем недолгим и уже после первого часа торгов рубль вновь скорректировался в район 67+, вернувшись к уровню закрытия предыдущего дня. Краткосрочную передышку рубль получил благодаря новостям о нежелании Германии и Франции поддерживать введение новых антироссийских санкций. Однако заявление американского президента о том, что его встреча с российским президентом на саммите G20 может не состояться, по всей видимости, свела на нет весь оптимизм инвесторов в рубле. Кроме того, в среду Э.Набиуллина объявила о том, что 14 декабря ЦБ сообщит свое решение о возобновлении покупок валюты на рынке для Минфина (при этом регулятор считает возможным непосредственное возобновление валютных операций с 15 января следующего года). В результате уже в начале второй половины дня доллар "забрался" выше 67,4 руб. и большую часть оставшегося дня пребывал вблизи данного уровня. В среду вечером основными событиями станут публикация данных по запасам и добыче нефти в США и выступление главы ФРС Д.Пауэлла. "Однако динамика рынка нефти и доллара на глобальных площадках пока остается для рубля второстепенной, основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к событиям на геополитической арене и санкционной риторике, - полагает эксперт ИК. - В данном контексте ключевое значение будет по-прежнему иметь предстоящий саммит G20, где запланирована встреча российского и американского президентов. Однако нельзя исключать, что даже если встреча состоится, ее итоги не оправдают надежд инвесторов, и в этих условиях доллар может вновь предпринять попытки для продвижения в сторону 68 руб.".
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28 ноября 2018 года 17:22
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.28 ноября 2018 года 14:28
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.28 ноября 2018 года 13:00
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.28 ноября 2018 года 12:17
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.28 ноября 2018 года 11:49
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.28 ноября 2018 года 09:32
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.28 ноября 2018 года 09:28
Лидерами роста стали бумаги компаний сферы здравоохранения, потребительского и коммунального секторов США
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.27 ноября 2018 года 17:35
"Для сталелитейных предприятий Китая наступает сложный период, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - В течение большей части 2018 года они получали сверхдоходы, но в последнее время цены на продукцию и прибыль резко упали на фоне сокращения спроса из-за... читать дальше
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