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28 ноября 2018 года 17:48
Российские инвесторы сегодня на цену нефти не смотрят, а покупают подешевевшие за последнюю неделю активы - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 28 ноября, российский фондовый рынок ускорил рост вслед за «зеленеющими» западными и азиатскими площадками, несмотря на возобновление распродаж в нефти. Так, индекс Мосбиржи прибавляет 1,6%, а РТС – чуть меньше (+1,1%) на фоне слабеющего рубля, констатирует старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Поводом для оптимизма у глобальных инвесторов по-прежнему выступает приближающаяся встреча лидеров США и Китая на форуме G-20 уже в эти выходные, несмотря на агрессивную риторику Д.Трампа, а именно решительность ввести 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров еще на $200 млрд уже с нового года. Вероятно, инвесторы полагают, что такое словесное давление перед встречей подтолкнет китайского лидера к более «гибкому» диалогу, что повысит шансы на достижение какого-то компромисса. Помимо этого, нелестные высказывания Д.Трампа по поводу действий ФРС начинают порождать на рынке спекуляции на тему меньшего числа повышений ставки в следующем году, что, безусловно, позитивно для рынка акций, и в том числе для рисковых активов Emerging markets. Из негативных факторов сегодня эксперт выделяет очередное снижение котировок Brent после двух дней восстановления: баррель дешевеет более, чем на 2%. Дело в том, что отчет API снова указал на увеличение запасов (+3,45 млн баррелей), в то время как аналитики ждут публикации Минэнерго США об их сокращении. Тем не менее, у аналитика УК создается впечатление, что российские инвесторы сегодня на цену «черного золота» не смотрят, а покупают подешевевшие за последнюю неделю активы, считает София Кирсанова. В лидерах роста сегодня акции АФК Система (+6,3%), интерес к которым вернулся после публикации довольно неплохого отчета за 3 кв., а также после новостей об имеющемся покупателе на долю в «Детском мире». Акции последнего также прибавляют +3,2%: миноритарии рассчитывают получить оферту на выкуп от нового владельца компании. Еще один лидер роста – Газпром (+6%), котировки которого подскочили на сообщениях в СМИ о возможном увеличении дивидендных выплат за 2018 год с 8 руб. до двузначной величины.
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