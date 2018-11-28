Торговые споры вновь оказывают давление на циклические металлы - Julius Baer

Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский импорт с началом 2019 года, что практически разрушило надежды на достижение перемирия во внешнеторговых отношениях. На этом фоне произошло снижение котировок циклических металлов: алюминий и медь подешевели примерно на 1%.

Тема торговых споров постоянно присутствует в новостях и отражается на настроениях инвесторов, однако их фундаментальное влияние на рынок металлов пока остается слабым. Летом экспорт алюминия из КНР достиг рекордного объема вопреки американским импортным пошлинам. Тем временем, китайские пошлины на американский лом меди привели к перенаправлению торговых потоков, но не к их перекрытию.

"На прогнозы по рынку влияет, скорее, замедление роста мировой экономики, а не торговые споры, - уверен Карстен Менке. - Процесс сокращения долговой нагрузки в Китае и слабость местного рынка недвижимости остаются ключевыми факторами для сектора, тогда как риски роста цен связаны с вероятностью введения Пекином масштабной программы стимулирования экономики. Власти КНР, однако, пока не очень готовы к таким мерам, поскольку они могут негативно отразиться на уровне долга в экономике и нивелировать достигнутые ранее результаты. В настоящее время спрос на металлы кажется достаточным для поддержания текущего уровня цен, но не для их дальнейшего роста".