Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак - ИК "ФИНАМ"

"До конца дня оптимизм на мировых фондовых рынках должен сохраниться. Динамика цен на нефть и курс российской валюты будет зависеть от данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск. Индекс МосБиржи вновь поднялся выше технического уровня 2350 пунктов, и это хороший для инвесторов знак. Пробой этого рубежа откроет дорогу к движению до новых абсолютных максимумов", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.