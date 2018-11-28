БКС начал анализ розничного сектора РФ, рекомендует покупать бумаги X5 и Детского мира

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"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие компаний розничного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Бойко.

Рекомендация "покупать" дается экспертами для глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 и акций "Детского мира". В то же время для GDR "Магнита" (MOEX: MGNT) аналитиками была установлена рекомендация "продавать", а для его акций - "держать".

"Макроэкономические проблемы продолжают оказывать давление на рынок ритейла в этом году. Мы считаем, что в 2019 году динамика потребительской уверенности и доходов стабилизируется, и ожидаем восстановление бизнеса розничной торговли", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, ключевыми бенефициарами улучшения макроэкономических трендов являются "Детский мир" (MOEX: DSKY) и X5 благодаря лидирующим позициям в своих сегментах, эффективным бизнес-моделям, целенаправленным планам развития и концентрации на внутренней эффективности.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена X5 - 40,00 (текущая цена - 24,76), рекомендация покупать;

Прогнозная цена Магнит - 4000,0 (текущая цена - 3488,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Магнит (GDR, цена в долларах США) - 13,00 (текущая цена - 13,13), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Детский мир - 140,00 (текущая цена - 89,96), рекомендация - покупать.