Угроза возобновления покупок валюты Банком России ударила по рублю - БКС Брокер

"Сегодня рубль открылся вверх, реагируя на рост нефти и позитивную динамику глобальных рисковых активов. Однако достаточно быстро данный импульс был нивелирован. Давление на российскую валюту оказало возобновление негативной тенденции нефтяных цен.

Кроме того, рубль усилил нисходящую динамику после заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, согласно которому, при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках ЦБ считает возможным возобновление регулярных покупок валюты в следующем году с 15 января, но окончательное решение ЦБ объявит в день заседания совета директоров 14 декабря. Что касается отложенных покупок, не реализованных после прекращения операций Минфина РФ из-за нестабильности на рынках, решение по ним будет приниматься после возобновления регулярных операций, сообщила Набиуллина. Если оно окажется положительным, отложенные покупки будут осуществляться плавно как минимум до 2021 года, добавила глава ЦБ. Вероятно, с учетом значительного снижения нефти, произошедшего в последние недели, а также на фоне остающихся на высоком уровне геополитических рисков, некоторая определенность относительно возвращения на рынок спроса на иностранную валюту со стороны Банка России будет оказывать среднесрочное давление на рубль", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.