Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится - БКС

"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря. Кроме того, на динамику цен на нефть могут оказать новости с саммита G20. Деэскалация торгового конфликта между КНР и США может стать стимулом для роста. Сегодня в 18:30 мск ждем данных Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране. Согласно показателям API, опубликованным сегодня ночью, запасы в США выросли 3,5 млн баррелей. В то же время локальную поддержку оказывает новость о временной приостановке работ на крупнейшем месторождении Северного моря", - отмечает аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова.