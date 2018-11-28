Американский рынок облигаций уделяет большое внимание заявлениям ФРС США - Julius Baer

"Американский рынок облигаций не дождался от выступления заместителя председателя Совета управляющих ФРС США Ричарда Кларида позитивных новостей. В одной из своих предыдущих речей чиновник выступил за более гибкую кредитно-денежную политику регулятора. Он оставлял возможность для снижения целевого уровня ключевой процентной ставки ФРС США, что было воспринято некоторыми слишком оптимистичными игроками как намек на вероятное снижение ставки во второй половине 2019 года. Во вторник Ричард Кларида отметил, что экономика США фундаментально остается очень сильной, рынок труда пребывает в здоровом состоянии, а темпы роста производительности превышают ожидания. Он заявил, что политика ФРС должна основываться на текущих данных по экономике, и не исключил дальнейшее повышение ставок. Рынок облигаций встретил эти слова разочарованием и теперь ждет выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.