В среду бумаги нефтегазовых компаний поддержали российские индексы акций - Dukascopy Bank SA

"По итогам первой половины текущей торговой сессии российские индексы акций растут вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Так, индекс Московской биржи поднялся на 0,4% до отметки 2350 пунктов. Благодаря публикации сильных финансовых результатов за девять месяцев 2018 года в лидерах роста сегодня оказались акции Татнефти (+1,5%). Чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период составила 162,9 млрд. руб. Лучше рынка выглядят и акции Газпрома (+1,2%) в преддверии обнародования его финансовых результатов за первые три квартала текущего года. В то же время бумаги Аэрофлота (-0,14%) снижаются на фоне роста цен на нефть.В свою очередь, курс рубля с начала дня вырос по отношению к доллару лишь на 10 копеек и вновь торгуется на отметке 67 руб./долл. Дальнейшую динамику российской валюты определят данные от Минэнерго США по изменению запасов сырья и итоги выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла с докладом в Вашингтоне. Что касается российского рынка, то, по нашим оценкам, индекс Мосбиржи большую часть дня будет торговаться у текущих уровней", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.