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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пробой уровня 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона - Банк "Санкт-Петербург"
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28 ноября 2018 года 12:38
Пробой уровня 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль на росте геополитической напряженности стал торговаться выше 67 за доллар. Без позитивных факторов и в условиях продолжающейся эскалации украинского конфликта и роста санкционных рисков, курс рубля продолжит оставаться в диапазоне 67-68. При этом пробой важного уровня в 68 руб./долл. возможен только в условиях существенного ухудшения новостного фона. В долгосрочной перспективе сохраняются риски, связанные с санкциями и возвратом ЦБ на валютный рынок", - считают в Банке "Санкт-Петербург".
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28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:20
"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря.... читать дальше
.28 ноября 2018 года 14:28
"Американский рынок облигаций не дождался от выступления заместителя председателя Совета управляющих ФРС США Ричарда Кларида позитивных новостей. В одной из своих предыдущих речей чиновник выступил за более гибкую кредитно-денежную политику регулятора. Он оставлял возможность для снижения целевого... читать дальше
.28 ноября 2018 года 13:00
Цены на желтый металл падают четвертый день подряд, констатрирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Котировки ускорили снижение на фоне вчерашнего ралли доллара в условиях бегства от рисков. Несмотря на то, что на протяжении двух предыдущих недель... читать дальше
.28 ноября 2018 года 12:17
"Цены на нефть демонстрируют коррекционный рост. Brent в ходе утренних торгов среды торгуется выше $61/bbl, WTI – в районе отметки $52.3/bbl. В то же время стоит отметить, что большинство участников рынка сохраняет осторожность, ожидая дополнительных сигналов от членов сделки ОПЕК+ в отношении мер... читать дальше
.28 ноября 2018 года 11:49
EUR/USD формирует нисходящий клин, из которого ожидается выход наверх в ближайшей перспективе - ИК "ФИНАМ"
В среду, 28 ноября, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию прошлого дня, констатирует специалист ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. Во вторник валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии находилась под давлением и формировала нисходящее... читать дальше
.28 ноября 2018 года 10:20
"Цены на нефть восстанавливаются после сильных распродаж накануне, поскольку участники рынка рассчитывают, что страны ОПЕК+ сократят добычу в 2019 году.Оптимизма добавила и статистка API, которая указала на сокращение запасов бензина на 2,6 млн барр., что свидетельствует о восстановлении загрузки... читать дальше
.28 ноября 2018 года 09:32
"Котировки нефти стабилизируются выше 60 за баррель Brent на ожиданиях скорого анонса ограничения добычи со стороны ОПЕК. Мы придерживаемся мнения, что первые сигналы этого появятся также в ходе встречи "двадцатки", однако коррекция выглядит довольно хрупкой, поэтому при малейшем негативе трейдеры... читать дальше
.28 ноября 2018 года 09:28
Лидерами роста стали бумаги компаний сферы здравоохранения, потребительского и коммунального секторов США
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "плюсе". Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в среду. Цены на нефть поднимаются в среду. читать дальше
.27 ноября 2018 года 17:35
"Для сталелитейных предприятий Китая наступает сложный период, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - В течение большей части 2018 года они получали сверхдоходы, но в последнее время цены на продукцию и прибыль резко упали на фоне сокращения спроса из-за... читать дальше
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