Рубль остается ослабленным из-за повышенных геополитических рисков - "Нордеа Банк"

"Рубль в ходе утренних торгов среды относительно стабилен в основных валютных парах. Внешний фон для российской валюты и рисковых активов не выглядит однозначным. С одной стороны, участники рынка сохраняют определенный оптимизм в отношении перспектив улучшения мировой торговли в преддверии саммита G20, несмотря на противоречивые заявления американской стороны. С другой, индекс доллара США находится в районе двухнедельных максимумов в ожидании выступления главы ФРС, а коррекционный рост нефтяных цен по-прежнему не выглядит устойчивым. Однако определенным позитивом для рубля и российских активов выступает тот факт, что по сообщениям немецкого издания Die Welt дипломаты Германии и Франции не считают необходимым усиливать санкционное давление на Россию после инцидента в Керченском проливе. И, тем не менее, риски связанные с возможным усилением санкционного режима, на наш взгляд, остаются повышенными. Ранее мы отмечали, что рубль и российские госбумаги продолжат достаточно чутко реагировать на поступающие сигналы в отношении возможного изменения санкционного режима. Сегодня рубль может получить локальную поддержку благодаря фактору налоговых выплат (компаниям предстоит уплатить налог на прибыль, порядка 260 млрд.руб.). Кроме того, Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ на 10 млрд руб. Ориентирами для пары USD/RUB выступят отметки 66.4-67.4", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".