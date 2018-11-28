Инвесторы будут оставаться чувствительными к тональности новостного фона сегодня и в ближайшие дни- РФПИ

"После резкого снижения в понедельник цены ОФЗ также резко выросли вчера, доходности упали на 7-18 б.п. Видимо, отметка в 9% по длинным ОФЗ при стабилизации курса рубля выглядит привлекательно для игры "в лонг", хотя инвесторы будут оставаться чувствительными к тональности новостного фона сегодня и в ближайшие дни. На фоне нестабильности Минфин предпочел сократить предложение ОФЗ на аукционах до 10 млрд. руб. в 2-х и 6 летних выпусках. Несмотря на общую неопределенность, поддержать настроения на рынке способны итоги неожиданного размещения суверенных Евробондов в евро: даже вчера управляющие крупных западных фондов в своих комментариях не скрывали интерес к этому выпуску из-за привлекательного соотношения "риск-доходность", - отмечают в РФПИ.