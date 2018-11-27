Считаем локальные выпуски "Системы" достаточно привлекательными - БКС Глобал Маркетс

"АФК "Система" (NR/B+/BB-): 3К18 по МСФО - умеренно позитивные результаты. Выручка повысилась на 6% к/к - до $9,1 млрд, EBITDA - на 5% к/к - до $3,2 млрд, рентабельность по EBITDA практически не изменилась - 36,2%. Чистый долг сократился на 1% - до $8,9 млрд, соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до 2,2x против 2,5x в 1П18. Долг корпоративного центра немного вырос до $3,5 млрд против $3,4 млрд в 1П18. "Система" не будет выплачивать дивиденды за 9М18, а направит средства на погашение долга. Мы считаем локальные выпуски "Системы" достаточно привлекательными, учитывая доходность около 10% при дюрации ниже 3 лет, AFKSRU 19 инвестиционных идей не предполагает, торгуясь по цене выше номинала, с погашением в мае 2019 г." - отмечают в БКС Глобал Маркетс.