Предложение ОФЗ от Минфина на аукционах в среду, скорее всего, будет "защитным" - Райффайзенбанк

"Инцидент в Керченском проливе, в результате которого корабли ВМС Украины были обстреляны Россией, вновь напомнил о рисках санкций: возникли опасения, что демократы ускорят рассмотрение законопроекта о "кремлевской агрессии". Участники рынка довольно чувствительно отнеслись к новости: доходности вдоль кривой ОФЗ поднялись на 10-25 б.п., при этом длинные выпуски вновь превысили отметку YTM 9%, в то время как доллар укрепился к рублю почти на 1 руб. Однако сегодня наблюдается некоторое восстановление котировок, что обусловлено сообщением о том, что "США воздержатся от дальнейших действий (помимо осуждений РФ) и вместо этого поддержат усилия Европы по ослаблению напряженности". В этой связи завтра предложение бумаг от Минфина на аукционах, скорее всего, будет "защитным" (короткая дюрация и низкий объем). В таких внешних условиях повышение ставки ЦБ РФ на следующем заседании становится все более вероятным, что не способствует интересу даже к коротким выпускам, хотя мы не исключаем некоторый спрос и на длинные выпуски со стороны участников, успевших сформировать короткие позиции в начале этой недели. Неожиданной новостью стало начавшееся сегодня размещение 7-летних евробондов РФ, номинированных в евро. Учитывая отсутствие публичного маркетинга и нескольких организаторов (как это обычно бывает), скорее всего, размещение преимущественно пройдет среди узкого круга локальных инвесторов (тех, которые стремятся защитить свой капитал от возможных санкций как персональных, так и в отношении российских финансовых институтов)", - комментируют ситуацию специалисты Райффайзенбанка.