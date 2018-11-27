Существенно повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут отраслевые данные - БКС

"Нефтяные цены утром восстанавливались после нисходящего импульса, произошедшего на старте сессии. Однако затем котировки перешли к планомерному снижению, усилив его в начале российских торгов. К текущему моменту нефть отыграла все дневные потери, сейчас Brent торгуется в умеренном "плюсе" на отметке $60,6. Давление на нефть оказывает активный рост доллара, ускорившийся в середине дня, а последующий откат американской валюты позволил нефтяным ценам восстановиться. Существенно повлиять на дальнейшую динамику нефтяных цен могут отраслевые данные. Завтра в 00:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 0,6 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 0,7 млн барр." - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.