В долгосрочной перспективе для рубля сохраняются риски, связанные с санкциями и возвратом ЦБ на рынок - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в последние два дня двигается в отрыве от других валют развивающихся стран из-за увеличения геополитической напряженности. Вчера после новостей о новых поводах для эскалации украинского конфликта рубль существенно слабел к доллару, но уже сегодня утром корректировался, торгуясь около 66,7 за доллар. При этом в любом случае появляется новый повод для введения антироссийских санкций со стороны США или, что более вероятно, ЕС. Основные налоговые выплаты позади, поэтому курс рубля лишился существенного фактора поддержки и станет более чувствителен к динамике нефтяных котировок и новостному фону. В долгосрочной перспективе сохраняются существенные риски, связанные с санкциями и возвратом ЦБ на валютный рынок", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург"