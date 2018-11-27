В отличие от понедельника, сегодня российская валюта вышла в лидеры укрепления на площадках EM - ИК "Велес Капитал"

В отличие от понедельника, когда рубль демонстрировал худшую динамику среди валют на развивающихся рынках, во вторник российская валюта вышла в лидеры укрепления на площадках EM, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. После очередного обострения российско-украинского конфликта инвесторы остаются в напряжении, однако ко вторнику несколько успокоились по сравнению со вчерашним днем, что позволило рублю вернуться на уровень ниже 67 в паре с долларом. К середине сегодняшнего дня рубль прибавлял порядка 0,6% к доллару и 0,7% к евро, игнорируя снижение цены на нефть марки Brent на 1,3% и рост индекса доллара к корзине основных валют на 0,14%.

"Накануне крупные налоговые платежи "забрали" с корсчетов банков в ЦБ 633,2 млрд руб., - указывает эксперт ИК. - Однако рубль в понедельник не замечал пика налоговых выплат, слабея в условиях ухудшения геополитической ситуации. В среду банки проведут финальные налоговые платежи (налог на прибыль), уже не столь существенные по объему. Мы полагаем, что сокращение предложения рублевой ликвидности на рынке в связи с платежами прежде всего транслируется в увеличение объема рефинансирования банков по кредитам ЦБ (под залог нерыночных активов и поручительств), в сокращение позиции на недельных депозитах и в дальнейший рост ставок межбанковского рынка, однако уже вряд ли окажет видимую поддержку курсу рубля. В настоящее время инвесторам остается лишь следить за дальнейшим развитием событий на геополитической арене: в случае усиления эскалации конфликта и негативной западной риторики на происходящее доллар получит возможность для прохождения в сторону 68 руб., где он находился до того, как рассмотрение новых антироссийских санкций в Конгрессе США получило отсрочку до следующего года. Однако, судя по утренней коррекции валюты на внутреннем рынке, инвесторы пока не слишком верят в негативное развитие событий, поэтому на первый план вновь выходят надежды на встречу лидеров РФ и США в конце месяца, которые позволяли удерживать доллар целую неделю ниже 66 руб.".