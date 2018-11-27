Российские индексы акций восстанавливаются после распродажи в понедельник - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии вторника российские индексы акций восстанавливаются после вчерашней распродажи. Так, индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2315 пунктов, а индекс РТС прибавил 0,85%, поднявшись до 1093 пунктов. В первую очередь сегодня растут бумаги госкомпаний, от которых в понедельник инвесторы активно избавлялись на опасениях ужесточения санкционной риторики со стороны США. Дополнительную поддержку российскому рынку оказывает стабилизация цен в нефтяных контрактах. Дело в том, что цена барреля марки Brent закрепилась на отметке $60. Что касается второй половины дня, то в ожидании выхода отраслевой статистики от API по изменению на прошлой неделе запасов сырой нефти в США индекс Московской биржи, скорее всего, будет колебаться в диапазоне значений 2310-2320 пунктов. Кроме того, драйверами роста российских индексов акций может стать либо снижение геополитической напряженности между РФ и Украиной, либо восстановление цен на нефть. В числе других значимых событий стоит отметить данные по рынку недвижимости США от Case Shiller, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.