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27 ноября 2018 года 12:50
Проблемы Европы подогревают спрос на доллар - eToro
"Американская валюта продолжает укрепляться практически по всему спектру рынка. Этому способствует ряд факторов. Евро не ощутил заметного облегчения от разговоров о возможном снижении целевого уровня дефицита бюджета Италии до 2,2%. Во-первых, пока все на уровне слухов, а во-вторых, еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьера Московиси сегодня выразил беспокойство по поводу итальянского бюджета, а также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите G20. А значит, в преддверии этого события уклонение от рисков может усилиться, что дополнительно поддержит доллар. Фунт тем временем тоже продолжает обороняться, вернувшись под отметку 1.28 на фоне дальнейшего угасания надежд на одобрение сделки британским парламентом. Помимо неопределенности, на стерлинг давят опасения относительно существенного сокращения экономики Великобритании даже в случае выхода со сделкой. Еще одним фактором поддержки USD служит обстановка на сырьевых площадках. Падение цен на нефть возобновилось после вчерашнего скромного восстановления. А нестабильное отношение к риску только усиливает влияние медведей. Другими словами, многочисленные опасения и страхи инвесторов, накопившиеся перед началом аргентинского саммита, выступают в качестве драйверов спроса на американскую валюту в качестве актива-убежища. Так что если грядущая встреча лидеров "Большой двадцатки" не принесет прогресса в торговых отношениях США и Китая, вопросах Брекзита, итальянского бюджета и ситуации на рынке нефти, USD продолжит пользоваться своим защитным статусом", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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27 ноября 2018 года 15:45
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы растут, в пределах 0.2%, а вот цены на нефть после семи недельного обвала растут на 1%. Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их... читать дальше
.27 ноября 2018 года 14:41
"Нефтяные цены утром восстанавливались после нисходящего импульса, произошедшего на старте сессии. Однако затем котировки перешли к планомерному снижению, усилив его в начале российских торгов. К текущему моменту нефть отыграла все дневные потери, сейчас Brent торгуется в умеренном "плюсе" на... читать дальше
.27 ноября 2018 года 11:52
"Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене в рамках сформировавшегося на рынке нисходящего тренда. Темпы падения несколько замедлились, но биткоин по-прежнему торгуется ниже психологической отметки в 4000 долларов. Курс биткоина на 11.00 сократился за сутки на 5,06% - до 3849 долларов при... читать дальше
.27 ноября 2018 года 10:19
"С одной стороны, вчера котировки нефти закрепились выше отметки 60 долларов за баррель, и в ходе американской сессии мы не видели мощных "медвежьих" ударов, как это происходило почти ежедневно на протяжении двух недель. С другой стороны, как только нефть пыталась преодолеть 61 доллар за баррель и... читать дальше
.27 ноября 2018 года 09:51
На рынке нефти уже не стоит только вопрос об избытке предложения, но существуют и опасения падения спроса - "Открытие Брокер"
"Рост котировок нефти в понедельник на рынке относят к обычной технической коррекции. Между тем проблема перепроизводства сохраняется, и пока признаков её преодоления мало. По данным Reuters, добыча в Саудовской Аравии увеличилась в ноябре до 11,1-11,3 млн баррелей в сутки. Естественно, что... читать дальше
.27 ноября 2018 года 09:45
Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник стабилизировался. читать дальше
.26 ноября 2018 года 17:55
Всего за неделю нефть обвалилась на 12%, констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. С пиковых уровней октября Brent потеряла почти треть. В пятницу мы увидели, что подобное ослабление не остается незамеченным на глобальных рынках. Так, S&P500 закрыл прошлую неделю на минимальных... читать дальше
.26 ноября 2018 года 16:49
Предварительные данные по индексу деловых настроений в Европе за ноябрь, по мнению главного валютного стратега Julius Baer Дэвид Коль, указывают на дальнейшее ухудшение бизнес-климата в регионе. Индекс снижается четвертый месяц подряд, указывая на то, что европейская экономика замедляется... читать дальше
.26 ноября 2018 года 16:20
"Предварительные данные по индексу деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности США за ноябрь показали снижение показателя до 55,4 п. Рынки ждали сохранение индикатора от института ISM на уровне предыдущего месяца. На фоне ухудшения субиндексов первоначальных заявок на пособие по... читать дальше
.26 ноября 2018 года 15:11
"Нефть в последнее время демонстрирует явный тренд на снижение, - отмечае т глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В пятницу котировки марки Brent вновь показали снижение и закрылись ниже 60 долл. США за баррель, на минимальной отметке за более чем год. Сырье дешевеет в... читать дальше
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