Криптовалюты продолжат снижаться, пока на рынок не придут позитивные новости - ГК "Форекс Клуб"

"Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене в рамках сформировавшегося на рынке нисходящего тренда. Темпы падения несколько замедлились, но биткоин по-прежнему торгуется ниже психологической отметки в 4000 долларов. Курс биткоина на 11.00 сократился за сутки на 5,06% - до 3849 долларов при капитализации $65,9 млрд. Ethereum потерял к этому времени 6,73% и опустился до 105,2 доллара, его капитализация достигла $11,1 млрд. XRP за сутки снизился в цене 5,26% и упал до 0,36 доллара с капитализацией $14,3 млрд. Курс Litecoin к этому времени сократился на 4,53% - до 29,4 доллара, его капитализация достигла $1,8 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $124,1 млрд. При этом каких-то новых, явно негативных, сообщений на рынок не поступало. Вероятно, что на нем просто сформировался сильный нисходящий тренд, и разворот основных криптовалют может произойти только на фоне каких-либо из ряда вон выходящих позитивных новостей. Пока же на мировых торговых площадках заметно общее сокращение аппетита к риску. Вероятно, что в ближайшее время курс биткоина опустится до 3800 долларов, Ethereum подешевеет до 103 долларов, XRP опустится ниже 0,35 доллара, а Litecoin - ниже 28 долларов", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.