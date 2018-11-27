Давление на рубль сегодня может снизиться - "Нордеа Банк"

"В ходе торгов в понедельник на российском рынке преобладали негативные настроения ввиду обострения конфликта между Россией и Украиной. На этом фоне рубль потерял позиции в паре с долларом и евро: USD/RUB закрылся в районе отметки 67.15, EUR/RUB - 76.15. Кроме того, индексы РТС и МосБиржи вчера снизились на 2.25% и 1.32% соответственно. В рамках заседания Совета Безопасности ООН представители западных стран призвав обе стороны конфликта к его деэскалации. За введение санкций в отношении России вчера высказывались только представители украинских властей, в то время как западные лидеры не поддержали данную риторику. Таким образом, пока инцидент не получает явных экономических последствий, что может стать поводом для снижения давления на рубль на сегодняшних торгах. В текущих условиях краткосрочное направление российского рынка снова будет определять геополитическая обстановка и санкционный вопрос. Чистая спекулятивная позиция по рублю по данным Чикагской биржи по итогам недели осталась практически неизменной. В условиях вновь возросших для России геополитических рисков инвесторы вряд ли в ближайшее время будут проявлять заметный аппетит к российским активам", - полагают в "Нордеа Банке".