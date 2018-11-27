Возможно, рублю придется не только растерять свой недавний рост, но и отступить к уровням конца сентября - FxPro

"Российский рубль обвалился под страхами новых санкционных рисков после инцидента в Керченском проливе. Пара USD/RUB поднялась за понедельник на 91 копейку до 67.10, а EUD/RUB выросла на 128 копеек до 76.33, - констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - В пятницу мы видели, что игроки на российском рынке уже не могли отстраненно наблюдать за обвалом нефти и принялись продавать рубль. В понедельник это давление усилилось. Мы в очередной раз наблюдаем проявление простого правила: санкционные риски возвращают рублю его взаимосвязь с нефтью. Без видимой и близкой угрозы санкций, рубль способен прибавлять за счет мощного профицита платежного баланса и высоких процентных ставок".

В предшествующие две недели рубль прибавил около 3.5% на комментариях из США о том, что рассмотрение новых санкций произойдет не ранее следующего года. Это придавало силы рублю, однако в пятницу снижение нефти было настолько резким, что его уже нельзя было игнорировать.

В понедельник к этому добавился также фактор усиления изоляции России от мировых финансовых потоков - и рынки распродавали рубль, вновь требуя премию за санкционные риски. Судя по всему, пересмотр премий продолжится и в ближайшие дни, полает эксперт FxPro. По его мнению, вряд ли керченский инцидент быстро уйдет с радаров инвесторов.

"Рост торговых объемов, вместе с повышением котировок валютных пар вторую торговую сессию подряд, также дает сигнал дальнейшего роста, подтверждая интерес игроков "выйти из рубля" в текущих обстоятельствах. Вполне возможно, что российской валюте придется не только растерять свой недавний рост, но и отступить к уровням, которых мы не наблюдали с конца сентября. USD/RUB может не испытать значительных препятствий на пути до 68.0, в то время как для евро важное сопротивление видится на 77, откуда пара разворачивалась к снижению в октябре и ноябре. В случае взятия этих уровней, дальнейшими целями быков могут стать отметки вблизи 70.50 за доллар или 82 за евро", - прогнозирует Александр Купцикевич.