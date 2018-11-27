Вчерашняя динамика нефти пока не позволяет говорить, что рынок "нащупал дно" - Алор Брокер

"С одной стороны, вчера котировки нефти закрепились выше отметки 60 долларов за баррель, и в ходе американской сессии мы не видели мощных "медвежьих" ударов, как это происходило почти ежедневно на протяжении двух недель. С другой стороны, как только нефть пыталась преодолеть 61 доллар за баррель и закрепиться выше, сразу же начинались массированные продажи, уводившие котировки в район 60,3-60,5 доллара. Поскольку страхи продолжения обвала нефти еще очень велики, то желающих бороться с сильным давлением вниз находилось немного. Впрочем, вчерашняя динамика нефти пока не позволяет говорить, что рынок "нащупал дно" и теперь начал формировать отскок. Сильные движения вниз еще очень вероятны", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.