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27 ноября 2018 года 09:51
На рынке нефти уже не стоит только вопрос об избытке предложения, но существуют и опасения падения спроса - "Открытие Брокер"
"Рост котировок нефти в понедельник на рынке относят к обычной технической коррекции. Между тем проблема перепроизводства сохраняется, и пока признаков её преодоления мало. По данным Reuters, добыча в Саудовской Аравии увеличилась в ноябре до 11,1-11,3 млн баррелей в сутки. Естественно, что производство в РФ и США также находится на рекордном уровне. На рынке говорят, что ограничение добычи по типу прошлого соглашения существенно не повлияет на мировой баланс: если Саудовская Аравия и РФ согласятся убрать с рынка немного лишних баррелей, то показатели производства останутся выше, чем, к примеру, полгода назад. На рынке уже не стоит только вопрос об избытке предложения, но также существуют опасения по поводу падения спроса. Свежие угрозы Д. Трампа по поводу повышения тарифов ставят в неудобное положение товарища Си Цзиньпиня, который редко идёт на уступки под давлением. Соответственно, риски безрезультативных переговоров в рамках G20 существенно возрастают", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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27 ноября 2018 года 15:45
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов теряет в пределах 0.5%, драгоценные металлы растут, в пределах 0.2%, а вот цены на нефть после семи недельного обвала растут на 1%. Пока нет объективных, фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их... читать дальше
.27 ноября 2018 года 14:41
"Нефтяные цены утром восстанавливались после нисходящего импульса, произошедшего на старте сессии. Однако затем котировки перешли к планомерному снижению, усилив его в начале российских торгов. К текущему моменту нефть отыграла все дневные потери, сейчас Brent торгуется в умеренном "плюсе" на... читать дальше
.27 ноября 2018 года 12:50
"Американская валюта продолжает укрепляться практически по всему спектру рынка. Этому способствует ряд факторов. Евро не ощутил заметного облегчения от разговоров о возможном снижении целевого уровня дефицита бюджета Италии до 2,2%. Во-первых, пока все на уровне слухов, а во-вторых, еврокомиссар... читать дальше
.27 ноября 2018 года 11:52
"Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене в рамках сформировавшегося на рынке нисходящего тренда. Темпы падения несколько замедлились, но биткоин по-прежнему торгуется ниже психологической отметки в 4000 долларов. Курс биткоина на 11.00 сократился за сутки на 5,06% - до 3849 долларов при... читать дальше
.27 ноября 2018 года 10:19
"С одной стороны, вчера котировки нефти закрепились выше отметки 60 долларов за баррель, и в ходе американской сессии мы не видели мощных "медвежьих" ударов, как это происходило почти ежедневно на протяжении двух недель. С другой стороны, как только нефть пыталась преодолеть 61 доллар за баррель и... читать дальше
.27 ноября 2018 года 09:45
Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Нефтяной рынок на азиатских торгах во вторник стабилизировался. читать дальше
.26 ноября 2018 года 17:55
Всего за неделю нефть обвалилась на 12%, констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. С пиковых уровней октября Brent потеряла почти треть. В пятницу мы увидели, что подобное ослабление не остается незамеченным на глобальных рынках. Так, S&P500 закрыл прошлую неделю на минимальных... читать дальше
.26 ноября 2018 года 16:49
Предварительные данные по индексу деловых настроений в Европе за ноябрь, по мнению главного валютного стратега Julius Baer Дэвид Коль, указывают на дальнейшее ухудшение бизнес-климата в регионе. Индекс снижается четвертый месяц подряд, указывая на то, что европейская экономика замедляется... читать дальше
.26 ноября 2018 года 16:20
"Предварительные данные по индексу деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности США за ноябрь показали снижение показателя до 55,4 п. Рынки ждали сохранение индикатора от института ISM на уровне предыдущего месяца. На фоне ухудшения субиндексов первоначальных заявок на пособие по... читать дальше
.26 ноября 2018 года 15:11
"Нефть в последнее время демонстрирует явный тренд на снижение, - отмечае т глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - В пятницу котировки марки Brent вновь показали снижение и закрылись ниже 60 долл. США за баррель, на минимальной отметке за более чем год. Сырье дешевеет в... читать дальше
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