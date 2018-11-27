Во вторник индекс МосБиржи продолжит консолидироваться у отметки 2300 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Темпы роста азиатских индексов акций во вторник замедлились на фоне угроз со стороны Дональда Трампа повысить ввозные тарифы для китайской продукции в случае, если торговые соглашения не будут подписаны на саммите G20. При этом мы полагаем, что в ожидании прогресса в подготовке этих соглашений между США и Китаем темпы роста как азиатских, так и европейских индексов акций сегодня продолжат замедляться. Стоимость барреля нефти марки Bent закрепилась на отметке $60 в ожидании публикации отраслевой статистики от Американского института нефти. Несмотря на в целом позитивный внешний фон, мы ожидаем дальнейшей консолидации индекса МосБиржи у отметки 2300 пунктов, поскольку по-прежнему рост напряжённости между Россией и Украиной будет в центре внимания инвесторов", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.