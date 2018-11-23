Сегодня нефть достигла цели снижения, опустившись в район 60 долл. за баррель - Алор Брокер

"Нефтяные котировки достигли нового минимума - $59,26 впервые с октября 2017 года. Мы считаем, что сегодня нефть достигла цели снижения, опустившись в район $60, - подчеркивают эксперты "Алор Брокер". - С точки зрения техники, котировки ломают долгосрочный восходящий тренд с 2016 года. Это открывает ценам дорогу в район, как минимум, $42. Однако мы не верим в "медвежий сценарий", считаем, что для этого нет фундаментальных предпосылок. С текущих уровней ждем появления накоплений, которые подготовят цены к рывку наверх к $80 за баррель. "Быки" поставили все на карту в виде заседания ОПЕК 6 декабря. От картеля рынок ждет сигнала к сокращению добычи, и мы уверены, что он его получит. Не может ОПЕК оставить "черное золото" в беде, ведь даже Америке не выгодны слишком низкие цены, так как многие сланцевые предприятия становятся убыточными. Мы ожидаем, что разворот наверх простым не будет, вероятны сильные откаты и нервные торги. Главное для "быков", накопить сил и чтобы ОПЕК не подвел. Также ждем позитивных сигналов с саммита Большой 20-ки в ноябре".