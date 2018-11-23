.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть остается основным риском для рубля - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 ноября 2018 года 17:35
Нефть остается основным риском для рубля - БКС
"Рублевый актив продолжает сохранять устойчивость к спаду нефтяных цен до минимумов этого года, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Мы продолжаем полагать, что основным фактором защищённости рубля остается санкционная отсрочка. После заявлений представителей американского истеблишмента о том, что Конгресс не успевает рассмотреть санкционные законопроекты до марта-апреля 2019 года, инвесторы укрепили свою выжидательную позицию. На наш взгляд, такая "стоическая" позиция инвесторов вызвана мнением о том, что дальнейшая траектория курса рубля в период до конца 1кв 2019 года может быть определена по итогам G20". На встрече "большой двадцатки" знаковыми событиями станут встречи Путина и Трампа, а также руководителей США и Китая. От переговоров на полях G20 для РФ участники рынка ждут большей ясности по санкционным вопросам. Позитивным фактором для курса рубля, на взгляд Антона Покатовича, может стать не только сам итог встречи российского и американского президента, но и дальнейшая риторика американского истеблишмента в случае сохранения в ней идеи отсрочки санкций. Также внимание инвесторов будет концентрироваться на "большой сделке" США и Китая. При реализации сценария, в котором Штатам и Поднебесной удастся наметить реальную "дорожную карту" по разрешению торговых разногласий, инвесторы получат существенный импульс для покупки риска ЕМ. Курс рубля в данном случае, вероятно, будет укрепляться вместе с другими валютами развивающихся рынков. "На данный момент с вероятностью выше 50% мы не ожидаем реализации жестких санкционных мер в отношении РФ в перспективе до конца года, - указывает эксперт "БКС Премьер". - В то же время в отношении существенного улучшения торговых отношений США и Китая такого уровня уверенности сейчас нет - оцениваем вероятность успеха "большой сделки" Трампа с китайской стороной в 30-40%. Если говорить о краткосрочной перспективе рубля в течение следующей недели, мы сохраняем наш взгляд на набор действующих в отношении курса национальной валюты рисков. Основная угроза сейчас исходит со стороны нефтяного рынка. Пока котировки Brent остаются выше 60$, вероятно, рублю удастся сохранять свою инертность. Однако если нефтяной рынок перейдет к уверенной просадке ниже 55$, рублевому активу будет сложно воздержаться от соответствующего ослабления к уровням 67-68". Также специалист компании заметил, что понижательное движение нефти ниже 60$ сейчас выглядит необоснованным в виду действия фактора высокой неопределённости на нефтяном рынке. "На наш взгляд, в перспективе до декабрьского заседания ОПЕК+ (6 декабря) спекулянтам вряд ли удастся сформировать столь масштабное давление для закрепления котировок ниже упомянутого выше уровня поддержки, - прогнозирует Антон Покатович. - Полагаем, что основные игроки рынка будут придерживаться выжидательной стратегии. Если экспортерам удастся договориться о значительном сокращении добычи на следующий год в размере 1,2-1,4 млн барр. /сутки от уровней октября-ноября 2018 года, то перспективы повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти могут значительно улучшиться. На данный момент мы считаем, что вероятность достижения консенсуса в вопросе сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в 2019 году превышает 50%. В результате полагаем, что при консолидации нефтяных цен в диапазоне 61-64$/барр., а также при поддержке налогового периода курс рубля на следующей неделе будет находиться в коридоре 65,2-66,8".
.
23 ноября 2018 года 18:16
"Нефтяные котировки достигли нового минимума - $59,26 впервые с октября 2017 года. Мы считаем, что сегодня нефть достигла цели снижения, опустившись в район $60, - подчеркивают эксперты "Алор Брокер". - С точки зрения техники, котировки ломают долгосрочный восходящий тренд с 2016 года. Это... читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:27
"В пятницу цены на нефть продолжают снижение, пытаясь "нащупать" поддержку в районе отметки $60 по эталонному сорту Brent. Основной темой на рынке нефти остается вопрос о том, будет ли ОПЕК в связи с резким падением цен на "черное золото" снижать объемы добычи и, если будет, то насколько. Так, по... читать дальше
.23 ноября 2018 года 14:55
Риски замедления роста глобальной экономики в последнее время оказали сильное давление на финансовые рынки. Тем не менее, котировки меди торгуются на стабильном уровне, что выглядит, по мнению аналитика рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстена Менке, несколько удивительно, поскольку металл... читать дальше
.23 ноября 2018 года 11:52
"Нефть продолжает снижаться, обновив минимумы текущего года. Стоимость фьючерсов Brent снизилась до $61.6/bbl, WTI - до $53.1 /bbl. Участники рынка сохраняют обеспокоенность в отношении переизбытка предложения сырья на рынке. Ожидаемое замедление глобального экономического роста, торговые... читать дальше
.23 ноября 2018 года 11:25
"Суверенные евробонды РФ продолжат торговаться нейтрально в отсутствие давления, вызванного санкциями и ростом UST10. Вчера в США был выходной день, и американские гособлигации не торговались, активность на российском рынке евробондов также отсутствовала, и цены как суверенных, так и корпоративных... читать дальше
.23 ноября 2018 года 11:09
Котировки евро и фунта начали активно повышаться после публикации черновика декларации между Великобританией и Еврокомиссией. По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, реакция рынка выглядит весьма умеренной, так как это вовсе не конец пути переговоров по Brexit. Тем не менее,... читать дальше
.23 ноября 2018 года 10:31
Локально котировки Brent могут продолжить нисходящую тенденцию и достичь отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На рынке нефти инвесторы ждут саммита G20, который состоится в Аргентине в конце ноября, где представители России и Саудовской Аравии могут обсудить предполагаемое сокращение добычи на 2019 год. Отметим, что Саудовская Аравия сократит экспортные поставки в декабре текущего года и январе... читать дальше
.23 ноября 2018 года 09:44
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.22 ноября 2018 года 17:22
Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:49
В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management
"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.