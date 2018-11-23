Нефть остается основным риском для рубля - БКС

"Рублевый актив продолжает сохранять устойчивость к спаду нефтяных цен до минимумов этого года, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Мы продолжаем полагать, что основным фактором защищённости рубля остается санкционная отсрочка. После заявлений представителей американского истеблишмента о том, что Конгресс не успевает рассмотреть санкционные законопроекты до марта-апреля 2019 года, инвесторы укрепили свою выжидательную позицию. На наш взгляд, такая "стоическая" позиция инвесторов вызвана мнением о том, что дальнейшая траектория курса рубля в период до конца 1кв 2019 года может быть определена по итогам G20".

На встрече "большой двадцатки" знаковыми событиями станут встречи Путина и Трампа, а также руководителей США и Китая. От переговоров на полях G20 для РФ участники рынка ждут большей ясности по санкционным вопросам. Позитивным фактором для курса рубля, на взгляд Антона Покатовича, может стать не только сам итог встречи российского и американского президента, но и дальнейшая риторика американского истеблишмента в случае сохранения в ней идеи отсрочки санкций. Также внимание инвесторов будет концентрироваться на "большой сделке" США и Китая. При реализации сценария, в котором Штатам и Поднебесной удастся наметить реальную "дорожную карту" по разрешению торговых разногласий, инвесторы получат существенный импульс для покупки риска ЕМ. Курс рубля в данном случае, вероятно, будет укрепляться вместе с другими валютами развивающихся рынков.

"На данный момент с вероятностью выше 50% мы не ожидаем реализации жестких санкционных мер в отношении РФ в перспективе до конца года, - указывает эксперт "БКС Премьер". - В то же время в отношении существенного улучшения торговых отношений США и Китая такого уровня уверенности сейчас нет - оцениваем вероятность успеха "большой сделки" Трампа с китайской стороной в 30-40%. Если говорить о краткосрочной перспективе рубля в течение следующей недели, мы сохраняем наш взгляд на набор действующих в отношении курса национальной валюты рисков. Основная угроза сейчас исходит со стороны нефтяного рынка. Пока котировки Brent остаются выше 60$, вероятно, рублю удастся сохранять свою инертность. Однако если нефтяной рынок перейдет к уверенной просадке ниже 55$, рублевому активу будет сложно воздержаться от соответствующего ослабления к уровням 67-68".

Также специалист компании заметил, что понижательное движение нефти ниже 60$ сейчас выглядит необоснованным в виду действия фактора высокой неопределённости на нефтяном рынке. "На наш взгляд, в перспективе до декабрьского заседания ОПЕК+ (6 декабря) спекулянтам вряд ли удастся сформировать столь масштабное давление для закрепления котировок ниже упомянутого выше уровня поддержки, - прогнозирует Антон Покатович. - Полагаем, что основные игроки рынка будут придерживаться выжидательной стратегии. Если экспортерам удастся договориться о значительном сокращении добычи на следующий год в размере 1,2-1,4 млн барр. /сутки от уровней октября-ноября 2018 года, то перспективы повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти могут значительно улучшиться. На данный момент мы считаем, что вероятность достижения консенсуса в вопросе сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в 2019 году превышает 50%. В результате полагаем, что при консолидации нефтяных цен в диапазоне 61-64$/барр., а также при поддержке налогового периода курс рубля на следующей неделе будет находиться в коридоре 65,2-66,8".