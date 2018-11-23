Несмотря на обвал нефти, рубль пока очень далек от панических настроений - БКС

"На старте сессии пара USD/RUB продемонстрировала всплеск, но затем перешла к умеренному снижению. К текущему моменту доллар обновил дневную вершину по отношению к рублю, однако рост пары USD/RUB пока остается относительно небольшим на фоне сильного падения нефти. Пара EUR/RUB на открытии также переписала вчерашнюю вершину, после чего ушла вниз, обновив минимум предыдущей сессии на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке. Российская валюта продолжает демонстрировать стойкость, сдержанно реагируя на крайне негативную динамику нефтяных цен. В результате рублевая стоимость барреля впервые с апреля ушла ниже уровня 4000 руб., потеряв от исторического максимума, установленного в начале октября, более 30%, что отражает существенную переоцененность российской валюты. Российский рынок слабо реагирует и на негативную динамику развивающихся валют, многие из которых вчера во второй половине дня перешли к умеренному снижению, и данная тенденция продолжилась сегодня. Отечественный долговой рынок не смог развить восходящую динамику, наблюдавшуюся вчера: в пятницу индекс гособлигаций RGBI демонстрирует умеренное снижение, однако и данный фактор пока слабо влияет на российский валютный рынок", - комментирует ситуацию аналитик "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.