Закрыть день на положительной территории фондовым индексам вряд ли удастся - ИК "ФИНАМ"

"До открытия американских бирж российский рынок акций может частично восстановить утраченные позиции, однако закрыть день на положительной территории индексам вряд ли удастся", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.