Евро пора обратить внимание на фундаментальные показатели еврозоны - eToro

Единая валюта начала день с попыток продолжения вчерашнего роста, обусловленного в основном апатичностью и осторожностью долларовых быков, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Ситуацию с итальянским бюджетом евро пока старается оценивать поверхностно и по большей части обходить стороной, хотя этот фактор время от времени привносит волатильность.

Недавно вышедшие данные по деловой активности в еврозоне повлекли резкое падение EUR/USD из области сессионных максимумов над отметкой 1.14. Неудивительно, если присмотреться к цифрам. Индексы PMI Германии и еврозоны разочаровали по всем фронтам. Деловая активность в производственном секторе региона оказалась на самом низком с мая 2016 года значении, в сфере услуг - на минимуме с октября 2016 года, а составной PMI на уровне 52,4 оказался худшим почти за четыре года. В Германии составной индекс также упал к минимуму декабря 2014 года.

"Практически с начала года ЕЦБ твердил мантру о том, что замедление роста европейской экономики - явление временное, - комментирует Михаил Мащенко. - Но год уже подходит к концу, а ситуация в регионе только усугубляется. Сегодняшние показатели - не просто фактор временного давления на евро, а плохая новость для тех, кто рассчитывает на восстановление ВВП в четвертом квартале. Более того, при текущем самочувствии экономики региона Драги и его коллегам будет непросто найти предлог для подготовки рынков к повышению ставки в следующем году. И "итальянская драма", которая уже заставила игроков сомневаться в уместности ужесточения политики ЕЦБ до конца 2019 года, только усугубляет положение дел. Пока экономический фактор оказывает ограниченное давление на евро, в том числе за счет пробуксовки бычьего тренда по доллару, но в дальнейшем, если фундаментальные показатели еврозоны продолжат "хромать", этот фактор обратит на себя более пристальное внимание единой валюты".