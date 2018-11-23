Цены на медь выглядят справедливыми на фоне баланса спроса и предложения - Julius Baer

Риски замедления роста глобальной экономики в последнее время оказали сильное давление на финансовые рынки. Тем не менее, котировки меди торгуются на стабильном уровне, что выглядит, по мнению аналитика рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстена Менке, несколько удивительно, поскольку металл является оперативным индикатором динамики экономики. Как и по большинству других металлов, спрос на медь остается достаточно сильным для того, чтобы стабилизировать цены после летней распродажи, но недостаточным для их дальнейшего роста.

Спрос на медь в Китае в течение 2018 года находится на разных уровнях в зависимости от конкретной отрасли. Он держится на довольно высоком уровне в секторах, связанных со строительством недвижимости, например, по производству проводов или кондиционеров воздуха. Слабая динамика регистрируется в автомобильном секторе, где с лета происходит снижение продаж.

Прогнозы будущего спроса ухудшаются на фоне торможения китайской экономики. Вероятность запуска властями масштабной стимулирующей программы на сегодня остается низкой: Пекин продолжает бороться с высокой долговой нагрузкой. Тем не менее, ее реализация является главным фактором возможного роста цен на медь и другие металлы, уверен эксперт Julius Baer. Предложение в секторе остается удовлетворительным, главным образом, благодаря использованию вторсырья. Китайские импортеры сумели обойти как запрет на ввоз низкокачественного металлолома, так и 25%-ную пошлину на экспорт из США, который ранее был основным источником предложения. Поставки с рудников уменьшились, но риска дефицита пока нет: на рынок должны вернуться закрытые ранее африканские предприятия. Кроме того, ожидается запуск нового крупного рудника в Панаме.

"По нашим оценкам, рынок меди сегодня выглядит сбалансированным, а котировки металла - справедливыми. Риски как роста, так и снижения цен остаются низкими, если не принимать в расчет запуск масштабной программы стимулирования экономики в Китае или более резкое, чем ожидается, замедление роста мировой экономики. Медь не реагирует на турбулентность финансовых площадок. Предложение остается достаточно высоким, тогда как уровень спроса позволяет стабилизировать котировки, но не дает им вырасти сильнее. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор и ожидаем колебание котировок в узком коридоре", - резюмирует Карстен Менке.