Без поддержки налогового периода на следующей неделе рубль окажется под более серьезным давлением - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль стабилен на фоне снижающихся нефтяных котировок и низкой торговой активности в преддверии выплаты в понедельник НДС, НДПИ и акцизов. Но без поддержки налогового периода на следующей неделе рубль окажется под более серьезным давлением с учетом его слабой реакции на коррекцию в нефти в последние недели. В долгосрочной перспективе сохраняются существенные риски, связанные с санкциями и возвратом ЦБ на валютный рынок, предупреждают аналитики Банка "Санкт-Петербург".