Краткосрочными ориентирами по паре UDS/RUB продолжат выступать отметки 65.4-66.4 - "Нордеа Банк"

"Рубль сохраняет относительную стабильность в основных торгуемых парах, продолжая игнорировать негативную динамику нефтяных цен. Поддержку национальной валюте оказывают приближение пика налоговых выплат и острожный оптимизм в отношении рисковых активов (индекс валют развивающихся рынков JP Morgan EMCI Index с начала недели подрос на 0.2%). Также в необходимо отметить, что сопротивляемость рубля к внешним раздражителям в последнее время повысилась на фоне переоценки санкционных рисков. Сегодня на фоне ожидаемого снижения PMI (индексы деловой активности) в Еврозоне, рубль может чувствовать себя более уверенно в паре с единой европейской валютой. Краткосрочными ориентирами по паре UDS/RUB продолжат выступать отметки 65.4-66.4", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".