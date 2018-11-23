Ожидаем укрепления рубля в пятницу-понедельник - Банк "Глобэкс"

"Фьючерсы на мировые фондовые индексы снизились на 0,5-2%, среди них больше всего опускаются азиатские из-за отсутствия японских и индийских инвесторов. В результате чего объемы торгов ниже в 2 раза по сравнению с обычными дневными. На этом фоне снижается на 0,95% декабрьский фьючерс на индекс MSCI "Развивающиеся рынки". Кроме того, мировые инвесторы ожидают переговоров между Китаем и США на тему торговой войны на саммите "Большой 20-ки" 30 ноября. При безрезультатном исходе еще глубже будут нарушены торговые связи между китайскими и американскими компаниями, это затормозит рост мировой экономики, что частично снизит спрос на нефть при росте добычи в США. Вместе с тем в понедельник, 26 ноября, пройдут основные налоговые платежи (НДПИ, НДС, акцизы), что поможет рублю укрепиться в пятницу-понедельник", - полагает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.