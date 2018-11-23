Евро и фунт готовы развивать наступление - FxPro

Котировки евро и фунта начали активно повышаться после публикации черновика декларации между Великобританией и Еврокомиссией. По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, реакция рынка выглядит весьма умеренной, так как это вовсе не конец пути переговоров по Brexit. Тем не менее, сейчас у валют появляется хороший шанс принципиально развернуться в сторону роста.

"2018-ый год можно называть годом торговых конфликтов, которые подтачивали спрос на рисковые активы и, что важней, заметно охладили темпы роста мировой экономики, - отмечает эксперт. - Так получилось, что Европа оказалась косвенным пострадавшим сразу в нескольких ситуациях. Это и споры по торговле с Британией, и снижение спроса из Китая из-за торговых войн в США, и непосредственно американские тарифы на европейскую продукцию и ответные меры ЕС. Большинство инвесторов по-прежнему скептически настроены в отношении дальнейших переговоров по всем этим пунктам: изменение отношения может оказаться фактором поддержки стерлинга. Британская валюта с августа несколько раз получала поддержку на спадах в область 1.2700. Зачастую, за отскоком стояло продвижение в переговорах по выходу из ЕС. В предшествующие разы паре GBPUSD удавалось доходить до области 1.31-1.32. Теперь же важным препятствием на пути роста является голосование в парламенте Соединенного Королевства, которое состоится на второй неделе декабря".

Единая валюта хоть и отходила последние недели от 17-месячных минимумов, но уже сейчас ставит под вопрос нисходящий тренд пары EUR/USD. Закрепление выше 1.14, на взгляд Александра Купцикевича, способно стать сигналом уверенности игроков в дальнейших перспективах. К тому же, на стороне евро сразу несколько фундаментальных факторов: сворачивание QE от ЕЦБ к концу года и движение к следующему этапу в виде повышения ставок.

"Обращает на себя внимание и техническая картина. Импульсы ослабления евро с мая отправляли котировки пары к новым локальным минимумам. Однако индикатор RSI отмечается чередой более серьезных снижений, отражая затухание импульса. Такая дивергенция может стать отправной точкой для отката пары в область 1.17 и стать основой для более существенного ралли в область 1.23 - вероятно, уже в будущем году", -заключает эксперт FxPro.