Сегодня доходность десятилетних ОФЗ может вырасти на 2 – 5 б.п. - Промсвязьбанк

"После успешного аукциона Сергей Стрчак вчера сообщил, что Минфин может увеличить объем предложения ОФЗ на следующей неделе, не уточнив объем. Ранее глава департамента госдолга К.Вышковский заявлял, что Минфин РФ планирует в ближайшее время вернуться к размещению ОФЗ в размере 20-30 млрд руб. еженедельно. Пока Минфин отстает от выполнения квартального и годового плана. За октябрь – ноябрь объем размещения ОФЗ составил 95 млрд руб. На оставшихся 5 аукционах, чтобы выполнить план, необходимо разместить ОФЗ на 215 млрд руб., то есть по 44 млрд руб. в неделю. Спрос на новые бумаги может поддержать реинвестирование средств,

полученных в виде купонного дохода по ОФЗ. 28 ноября предстоят выплаты на 14,2 млрд руб., а всего за ноябрь - 38,7 млрд руб. Тем не менее, по нашим прогнозам, рынок вряд ли обеспечит Минфину возможности для полного выполнения плана заимствований. Сегодня с утра цена нефти опустилась ниже 62 долл за баррель по Brent, что формирует негативный фон для рынка рублевых облигаций. Сегодня доходность десятилетних ОФЗ может вырасти на 2 – 5 б.п. Давление на рынок будут оказывать низкие цены на нефть и планы Минфина по увеличению заимствований. От более сильной просадки рынок будут удерживать ожидания достижения компромисса в торговых переговорах США и Китая на саммите G-20", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.