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23 ноября 2018 года 11:22
Сегодня доходность десятилетних ОФЗ может вырасти на 2 – 5 б.п. - Промсвязьбанк
"После успешного аукциона Сергей Стрчак вчера сообщил, что Минфин может увеличить объем предложения ОФЗ на следующей неделе, не уточнив объем. Ранее глава департамента госдолга К.Вышковский заявлял, что Минфин РФ планирует в ближайшее время вернуться к размещению ОФЗ в размере 20-30 млрд руб. еженедельно. Пока Минфин отстает от выполнения квартального и годового плана. За октябрь – ноябрь объем размещения ОФЗ составил 95 млрд руб. На оставшихся 5 аукционах, чтобы выполнить план, необходимо разместить ОФЗ на 215 млрд руб., то есть по 44 млрд руб. в неделю. Спрос на новые бумаги может поддержать реинвестирование средств, полученных в виде купонного дохода по ОФЗ. 28 ноября предстоят выплаты на 14,2 млрд руб., а всего за ноябрь - 38,7 млрд руб. Тем не менее, по нашим прогнозам, рынок вряд ли обеспечит Минфину возможности для полного выполнения плана заимствований. Сегодня с утра цена нефти опустилась ниже 62 долл за баррель по Brent, что формирует негативный фон для рынка рублевых облигаций. Сегодня доходность десятилетних ОФЗ может вырасти на 2 – 5 б.п. Давление на рынок будут оказывать низкие цены на нефть и планы Минфина по увеличению заимствований. От более сильной просадки рынок будут удерживать ожидания достижения компромисса в торговых переговорах США и Китая на саммите G-20", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
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23 ноября 2018 года 18:16
"Нефтяные котировки достигли нового минимума - $59,26 впервые с октября 2017 года. Мы считаем, что сегодня нефть достигла цели снижения, опустившись в район $60, - подчеркивают эксперты "Алор Брокер". - С точки зрения техники, котировки ломают долгосрочный восходящий тренд с 2016 года. Это... читать дальше
.23 ноября 2018 года 15:27
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.23 ноября 2018 года 14:55
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.23 ноября 2018 года 11:52
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.23 ноября 2018 года 11:25
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.23 ноября 2018 года 11:09
Котировки евро и фунта начали активно повышаться после публикации черновика декларации между Великобританией и Еврокомиссией. По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, реакция рынка выглядит весьма умеренной, так как это вовсе не конец пути переговоров по Brexit. Тем не менее,... читать дальше
.23 ноября 2018 года 10:31
Локально котировки Brent могут продолжить нисходящую тенденцию и достичь отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"На рынке нефти инвесторы ждут саммита G20, который состоится в Аргентине в конце ноября, где представители России и Саудовской Аравии могут обсудить предполагаемое сокращение добычи на 2019 год. Отметим, что Саудовская Аравия сократит экспортные поставки в декабре текущего года и январе... читать дальше
.23 ноября 2018 года 09:44
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики. Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.22 ноября 2018 года 17:22
Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах.... читать дальше
.22 ноября 2018 года 14:49
В 2019 году наиболее вероятно движение цен на нефть в диапазоне 70-80 $/баррель - UFG Wealth Management
"Ситуация на рынке нефти в течение последних нескольких недель напоминала идеальный шторм, заставив аналитиков, ещё недавно говоривших про скорое достижение отметок в $100 за баррель, резко поубавить пыл и начать проводить параллели с ситуацией 4-летней давности, а также пытаться предугадать итоги... читать дальше
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