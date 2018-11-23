Локально котировки Brent могут продолжить нисходящую тенденцию и достичь отметки 60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"На рынке нефти инвесторы ждут саммита G20, который состоится в Аргентине в конце ноября, где представители России и Саудовской Аравии могут обсудить предполагаемое сокращение добычи на 2019 год. Отметим, что Саудовская Аравия сократит экспортные поставки в декабре текущего года и январе следующего года, однако это обусловлено сезонным снижением спроса. Локально котировки Brent могут продолжить нисходящую тенденцию и достичь отметки 60 долл./барр., до конца года ожидаем возврат к уровню 70 долл./барр. на фоне вероятного достижения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.