В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост при низких оборотах - Промсвязьбанк

В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать умеренный рост. Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отметил, что объемы торгов составили порядка 2/3 от объемов предыдущей сессии, что вызвано закрытием площадок в США, приведшее к пониженной активности игроков. При этом внешний фон скорее способствовал продажам, но был проигнорирован. Так, в Европе ближе к закрытию основные индексы теряли в пределах 0,5%, а на рынке энергоносителей нефть марки Brent торговалась в районе 63 - 63,5 доллара за баррель. Несмотря на это к окончанию торгов индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, достигнув 2370 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ММК и Полюса, прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались бумаги САФМАР и Распадской, потерявшие 2% и 1,8% соответственно. Индекс МосБиржи на низких оборотах продолжил восстановление и закрепился выше поддержки, расположенной на уровне 2350 пунктов.

"При этом ближайшими сопротивлениями для рынка выступают уровни 2450 и 2500 пунктов - максимумы ноября и октября текущего года. Скорее всего, завтра мы не увидим существенных движений на российском рынке. В первой половине дня рынок ляжет в дрейф у достигнутых уровней в ожидании возвращения американских игроков. Однако, учитывая короткую сессию в Штатах, маловероятно, что американские индексы смогут продемонстрировать направленную динамику, а значит и поводов для выхода из консолидации на нашем рынке так и не появится", - указывает эксперт банка.