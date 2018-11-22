На рынке стали и железной руды появляются признаки спада - Julius Baer

Большинство циклических металлов в текущем году находятся под давлением в связи с опасениями по поводу замедления экономического роста в Китае на фоне кампании властей по сокращению долговой нагрузки и торговых споров с США, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Маркус Алленшпах. Котировки стали оставались наиболее устойчивыми благодаря высокому внутреннему спросу в КНР, но в последнее время также начали снижаться. Цена арматуры для строительного сектора упала на 10% с годового максимума, который был отмечен в начале ноября. Это является признаком замедления динамики в строительстве. Продажи недвижимости в октябре упали второй месяц подряд, а начало нового строительства сократилось наполовину по сравнению с летними месяцами.

"Слабость котировок стали пока не отразилась на рынке железной руды, эталонные цены на которую держатся в районе 70 долл. США за тонну, - констатирует эксперт Julius Baer. - Прибыль сталелитейных предприятий упала с более чем 150 долл. США на тонну до практически нуля. Выпуск стали, который находился на рекордных уровнях большую часть года, должен уменьшиться, что приведет к сокращению спроса на руду. Кроме того, часть предприятий отрасли столкнется с сезонным ограничением выпуска для улучшения качества воздуха. Эти ограничения будут проводиться не центральным правительством, а региональными властями, что затрудняет оценку их последствий. Влияние на спрос на железную руду будет негативным, что поддерживает нашу оценку переизбытка предложения на рынке и ожидания снижения цен. Мы ожидаем, что цены на руду составят 65 и 60 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев и сохраняем осторожный взгляд на рынок".