Индекс МосБиржи будет и дальше колебаться вблизи отметки 2350 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В четверг на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика индексов акций, вызванная снижением торговой активности со стороны инвесторов. Дело в том, что участники рынка опасаются совершать операции в период праздничных выходных в США; биржи Америки сегодня закрыты по случаю празднования Дня Благодарения. Неоднозначная динамика индексов наблюдается и на российском рынке акций. Так, в первую половину дня индекс МосБиржи снизился на 0,23% - до 2352,47 руб./долл., а индекс РТС вырос на 0,2%, отыгрывая подорожание рубля в ходе вчерашних вечерних валютных торгов. Что касается оставшейся части торговой сессии, то мы ожидаем, что индекс МосБиржи будет и дальше колебаться вблизи отметки 2350 пунктов на низких торговых оборотах", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.