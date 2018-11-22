Российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть текущий день в "плюсе" - ИК "ФИНАМ"

"До конца дня не стоит ждать существенного изменения инвестиционных настроений. Российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть текущий день в "плюсе". Техническая картина по ним пока не меняется, оставаясь нейтральной. В целом они уверенно держатся на фоне сильнейших распродаж на рынках акций Европы и США и слабости цен на нефть", - обращает внимание эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.