На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой - ИК "ФИНАМ"

"Российский рубль в паре с долларом, несмотря на слабость нефтяного рынка, продолжает немного укрепляться. Сегодня рубль отыграл у доллара ещё 0,3%, подойдя к рубежу 65,5. На российском рынке ОФЗ ситуация остаётся стабильной. Минфин РФ вчера удачно провёл аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей. На ближайшие 2 недели диапазон 65-66 рублей за один американский доллар будет выступать сильной поддержкой", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.